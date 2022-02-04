Провоцирует ли алкоголь рак - исследование

Детали

Исследование проводили ученые из Оксфордского университета. Участники исследования проходили ряд опросов, связанных с их привычками употребления алкоголя, и их медицинская история отслеживалась в течение 10 лет.

В итоге ученые подтвердили, что люди с генами низкой переносимости этилового спирта потребляли значительно меньше алкогольных напитков, чем участники без подобных вариантов соответствующего гена.

Учёные выяснили, что у людей с одной или двумя копиями любого из двух генетических вариантов риск развития рака оказался на 13–31% ниже, чем у остальных. В частности, рак головы и шеи, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и печени, ранее связанный с употреблением алкоголя, чаще встречался у тех, кто употреблял больше напитков, содержащих спирт.

Также исследователи обнаружили ещё одно подтверждение этой причинно-следственной связи. Люди, у которых была хотя бы одна копия гена низкой переносимости алкоголя, но которые при этом всё равно регулярно употребляли алкоголь, значительно чаще страдали от рака головы и шеи и рака пищевода.

По теме

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал, может ли дефицит витамина D привести к раку.