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Чи провокує алкоголь рак - дослідження

Чи провокує алкоголь рак - дослідження

Київ • УНН

 • 23416 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Генетичне дослідження підтвердило прямий причинно-наслідковий зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку. Висновки, зокрема, пов'язують рак стравоходу та рак голови та шиї із вживанням алкоголю, повідомляє УНН з посиланням на New Atlas.

Деталі

Дослідження проводили вчені Оксфордського університету. Учасники дослідження проходили низку опитувань, пов'язаних з їхніми звичками вживання алкоголю, та їхня медична історія відстежувалася протягом 10 років.

У результаті вчені підтвердили, що з генами низької переносимості етилового спирту споживали значно менше алкогольних напоїв, ніж учасники без подібних варіантів відповідного гена.

Учені з'ясували, що у людей з однією або двома копіями будь-якого з двох генетичних варіантів ризик розвитку раку виявився на 13–31% нижчим, ніж у інших. Зокрема, рак голови та шиї, стравоходу, товстої кишки, прямої кишки та печінки, раніше пов'язаний із вживанням алкоголю, найчастіше зустрічався у тих, хто вживав більше напоїв, що містять спирт.

Також дослідники виявили ще одне підтвердження цього причинно-наслідкового зв'язку. Люди, у яких була хоча б одна копія гена низької переносимості алкоголю, але які при цьому все одно регулярно вживали алкоголь, значно частіше страждали від раку голови та шиї та раку стравоходу.

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