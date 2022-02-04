Чи провокує алкоголь рак - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Генетичне дослідження підтвердило прямий причинно-наслідковий зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку. Висновки, зокрема, пов'язують рак стравоходу та рак голови та шиї із вживанням алкоголю, повідомляє УНН з посиланням на New Atlas.
Деталі
Дослідження проводили вчені Оксфордського університету. Учасники дослідження проходили низку опитувань, пов'язаних з їхніми звичками вживання алкоголю, та їхня медична історія відстежувалася протягом 10 років.
У результаті вчені підтвердили, що з генами низької переносимості етилового спирту споживали значно менше алкогольних напоїв, ніж учасники без подібних варіантів відповідного гена.
Учені з'ясували, що у людей з однією або двома копіями будь-якого з двох генетичних варіантів ризик розвитку раку виявився на 13–31% нижчим, ніж у інших. Зокрема, рак голови та шиї, стравоходу, товстої кишки, прямої кишки та печінки, раніше пов'язаний із вживанням алкоголю, найчастіше зустрічався у тих, хто вживав більше напоїв, що містять спирт.
Також дослідники виявили ще одне підтвердження цього причинно-наслідкового зв'язку. Люди, у яких була хоча б одна копія гена низької переносимості алкоголю, але які при цьому все одно регулярно вживали алкоголь, значно частіше страждали від раку голови та шиї та раку стравоходу.
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