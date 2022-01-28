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Приводит ли дефицит витамина D к раку

Приводит ли дефицит витамина D к раку

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Симптомы дефицита витамина D известны многим: подавленное настроение, частые простудные заболевания, снижение аппетита, раздражительность. Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал журналистам УНН о том, что витамин D также играет немаловажную роль в защите организма от онкологических заболеваний.

Цитата

“Женщины с низким потреблением витамина D имеют более высокий риск развития рака молочной железы. Учеными доказано, что дефицит витамина D также провоцирует развитие колоректального рака. Да и у больных раком предстательной железы и раком яичников часто фиксируется недостаток этого витамина”, — подчеркнул врач.

Детали

В настоящий момент ученые провели достаточное количество исследований о взаимосвязи дефицита витамина D с риском развития рака, в частности: 30 исследований рака толстой кишки, 13 исследований рака молочной железы, 26 исследований рака предстательной железы и 7 исследований рака яичников. Специалисты в своем большинстве пришли к выводу о том, что достаточное количество витамина D в организме может снижать риск развития рака.

Американские ученые еще в 2011 году констатировали, что три четверти людей с различными видами рака имеют низкий уровень витамина D.

Для исследования ученые отобрали образцы крови у 160 мужчин и женщин больных раком и измерили у них уровень витамина D. Пятью наиболее распространенными диагнозами были рак молочной железы, простаты, легких, щитовидной железы и колоректальный рак.

В каких продуктах содержится витамин D

Больше всего витамина D содержится в рыбе (дикий лосось, сельдь, сардина, консервированный тунец — ред.), креветках, устрицах, коровьем и соевом молоке, йогуртах, жирной рыбе и апельсиновом соке.

По теме

Пациентам, у которых обнаружен рак, важно правильно питаться, так как благодаря сбалансированному приему пищи укрепляется и повышается сопротивляемость организма болезни.

Украинские Национальные Новости

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