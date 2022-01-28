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Шахед-136

Чи призводить дефіцит вітаміну D до раку

Чи призводить дефіцит вітаміну D до раку

Київ • УНН

 • 75225 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Симптоми дефіциту вітаміну D відомі багатьом: пригнічений настрій, часті простудні захворювання, зниження апетиту, дратівливість. Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів журналістам УНН про те, що вітамін D також відіграє важливу роль у захисті організму від онкологічних захворювань.

Цитата

“Жінки з низьким споживанням вітаміну D мають більш високий ризик розвитку раку молочної залози. Вченими доведено, що дефіцит вітаміну D також провокує розвиток колоректального раку. Та й у хворих на рак передміхурової залози і рак яєчників часто фіксується нестача цього вітаміну", - наголосив лікар.

Деталі

На даний момент вчені провели достатню кількість досліджень про взаємозв'язок дефіциту вітаміну D з ризиком розвитку раку, зокрема: 30 досліджень раку товстої кишки, 13 досліджень раку молочної залози, 26 досліджень раку передміхурової залози і 7 досліджень раку яєчників. Фахівці у своїй більшості прийшли до висновку про те, що достатня кількість вітаміну D в організмі може знижувати ризик розвитку раку.

Американські вчені ще в 2011 році констатували, що три чверті людей з різними видами раку мають низький рівень вітаміну D.

Для дослідження вчені відібрали зразки крові у 160 чоловіків і жінок хворих на рак і виміряли у них рівень вітаміну D. П'ятьма найбільш поширеними діагнозами були рак молочної залози, простати, легенів, щитовидної залози і колоректальний рак.

У яких продуктах міститься вітамін D

Найбільше вітаміну D міститься в рибі (дикий лосось, оселедець, сардина, консервований тунець — ред.), креветках, устрицях, коров'ячому і соєвому молоці, йогуртах, жирній рибі і апельсиновому соку.

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Пацієнтам, у яких виявлено рак, важливо правильно харчуватися, так як завдяки збалансованому прийому їжі зміцнюється і підвищується опірність організму хвороби.

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