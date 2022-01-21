Обязательно ли нужно удалять фиброаденому? Ответ врача #спитайlisod
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В рамках совместного проекта ИА УНН и Больницы израильской онкологии LISOD #спитайlisod, высококвалифицированные врачи отвечают на актуальные вопросы читателей. Обязательно ли удалять фиброаденому? Отвечает онкохирург Артем Федосов.
Вопрос читателя:
У меня фиброаденома. Врач сказал, что европейская практика показывает, что она никогда не перерождается в онко, но наблюдать, конечно, нужно. До этого хирург хотел резать. Кому верить?
Ответ специалиста:
Действительно европейская практика утверждает, что фиброаденомы не являются предраковыми состояниями и не имеют злокачественного потенциала. Их не нужно удалять при определенных условиях:
1). Если у пациентки нет семейного онкологического анамнеза по раку молочной железы.
2). Если фиброаденома не больше 3 см.
3). Если при динамическом наблюдении на протяжении 3 месяцев фиброаденома не увеличивается в размерах.
Достаточно провести толстоигольную биопсию под УЗИ контролем, посмотреть под микроскопом является ли это действительно фиброаденома и при подтверждении диагноза – просто за ней наблюдать.
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