Чи обов'язково потрібно видаляти фіброаденому? Відповідь лікаря #спитайlisod
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та Лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів. Чи обов'язково видаляти фіброаденому? Відповідає онкохірург Артем Федосов.
Питання читача:
У мене фіброаденома. Лікар сказав, що європейська практика показує, що вона ніколи не перероджується в онко, але спостерігати, звичайно, потрібно. До цього хірург хотів різати. Кому вірити?
Відповідь фахівця:
Дійсно європейська практика стверджує, що фіброаденоми не є передраковими станами і не мають злоякісного потенціалу. Їх не потрібно видаляти за певних умов:
1). Якщо у пацієнтки немає сімейного онкологічного анамнезу по раку молочної залози.
2). Якщо фіброаденома не більше 3 см.
3). Якщо при динамічному спостереженні протягом 3 місяців фіброаденома не збільшується в розмірах.
Досить провести товтоголкову біопсію під УЗД контролем, подивитися під мікроскопом чи є це дійсно фіброаденома і при підтвердженні діагнозу - просто за нею спостерігати.
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