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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71069 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Чи обов'язково потрібно видаляти фіброаденому? Відповідь лікаря #спитайlisod

Чи обов'язково потрібно видаляти фіброаденому? Відповідь лікаря #спитайlisod

Київ • УНН

 • 65518 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У рамках спільного проекту ІА УНН та Лікарні ізраїльської онкології LISOD #спітайlisod, висококваліфіковані лікарі відповідають на актуальні запитання читачів. Чи обов'язково видаляти фіброаденому? Відповідає онкохірург Артем Федосов.

Питання читача:

У мене фіброаденома. Лікар сказав, що європейська практика показує, що вона ніколи не перероджується в онко, але спостерігати, звичайно, потрібно. До цього хірург хотів різати. Кому вірити?

Відповідь фахівця:

Дійсно європейська практика стверджує, що фіброаденоми не є передраковими станами і не мають злоякісного потенціалу. Їх не потрібно видаляти за певних умов:
1). Якщо у пацієнтки немає сімейного онкологічного анамнезу по раку молочної залози.
2). Якщо фіброаденома не більше 3 см.
3). Якщо при динамічному спостереженні протягом 3 місяців фіброаденома не збільшується в розмірах.

Досить провести товтоголкову біопсію під УЗД контролем, подивитися під мікроскопом чи є це дійсно фіброаденома і при підтвердженні діагнозу - просто за нею спостерігати.

Запрошуємо Вас на прийом до наших фахівців - таким чином, ми детально розберемося саме у вашій ситуації!

Залишайте свої запитання лікарям LISOD у формі google. І вже наступної п'ятниці отримаєте відповіді на найактуальніші запитання! #ракуНІ

Форма - https://forms.gle/Mnium1Ytg4bC1hxv8

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