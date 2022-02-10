Можно ли делать массаж при лейкозе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказал о влиянии молока и витаминов на опухоли

Цитата

"Что касается массажа, то стоит отметить, что касательно этой темы существует много легенд и мифов. Ряд специалистов считает, что при наличии увеличенных лимфоузлов (в некоторых случаях это может указывать на активный онкологический процесс или лимфому - ред.) массаж может провоцировать инвазию - попадание онкологических клеток в кровяное русло. Однако этот факт до сих пор не доказан. Соглашусь, что лучше не давить на лимфоузел, который поражен онкологическим процессом. Это касается и лимфомы и, например, солидных опухолей или метастазов от них. Однако, если нет противопоказаний - массаж и любая физическая активность разрешается! Конечно, если патология активна, то, возможно, лучше подождать несколько месяцев, прежде чем делать массаж", - объяснил Моше Миттельман.

К теме

Наталья Рыбак, специалист по физической реабилитации больницы израильской онкологии LISOD объяснила, почему пациентам, у которых диагностирован рак, рекомендованы занятия спортом, но только под контролем врача.