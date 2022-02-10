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15 марта, 19:03 • 102518 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133845 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118301 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112229 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102001 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120142 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Можно ли делать массаж при лейкозе

Можно ли делать массаж при лейкозе

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Любая физическая активность не противопоказана пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает УНН со ссылкой на комментарий Моше Миттельмана, онкогематолога медицинского центра им. Сураски (Больница Ихилов) и медицинского факультета им. Саклера в Тель-Авивском университете (Израиль), руководителя направления онкогематологии больницы израильской онкологии LISOD.

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Цитата

"Что касается массажа, то стоит отметить, что касательно этой темы существует много легенд и мифов. Ряд специалистов считает, что при наличии увеличенных лимфоузлов (в некоторых случаях это может указывать на активный онкологический процесс или лимфому - ред.) массаж может провоцировать инвазию - попадание онкологических клеток в кровяное русло. Однако этот факт до сих пор не доказан. Соглашусь, что лучше не давить на лимфоузел, который поражен онкологическим процессом. Это касается и лимфомы и, например, солидных опухолей или метастазов от них. Однако, если нет противопоказаний - массаж и любая физическая активность разрешается! Конечно, если патология активна, то, возможно, лучше подождать несколько месяцев, прежде чем делать массаж", - объяснил Моше Миттельман.

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