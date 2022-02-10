Чи можна робити масаж при лейкозі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Будь-яка фізична активність не протипоказана пацієнтам з онкологічними захворюваннями, повідомляє УНН з посиланням на коментар Моше Міттельмана, онкогематолога медичного центру ім. Сураскі (Лікарня Іхілов) і медичного факультету ім. Саклера в Тель-Авівському університеті (Ізраїль), керівника напрямку онкогематології лікарні ізраїльської онкології LISOD.
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Цитата
"Що стосується масажу, то варто зазначити, що відносно цієї теми існує багато легенд і міфів. Низка спеціалістів вважає, що при наявності збільшених лімфовузлів (у деяких випадках це може вказувати на активний онкологічний процес або лімфому - ред.) масаж може провокувати інвазію - потрапляння онкологічних клітин в кров’яне русло. Однак цей факт досі не доведений. Погоджуся, що краще не тиснути на лімфовузел, який вражений онкологічним процесом. Це стосується і лімфоми і, наприклад, солідних пухлин чи метастазів від них. Проте, якщо немає протипоказань – масаж та будь-яка фізична активність дозволяється! Звісно, якщо патологія активна, то, можливо, краще зачекати кілька місяців, перш ніж робити масаж", - пояснив Моше Міттельман.
До теми
Наталія Рибак, фахівець з фізичної реабілітації Лікарні ізраїльської онкології LISOD пояснила, чому пацієнтам, в яких діагностовано рак, рекомендовані заняття спортом, але лише під контролем лікаря.