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15 марта, 19:03 • 102511 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133832 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118295 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112224 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101999 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100083 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87264 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120136 просмотра

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Существует ли универсальный анализ для определения рака - комментарий врача

Существует ли универсальный анализ для определения рака - комментарий врача

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. "Существует ли единый анализ для определения рака" - один из самых распространенных вопросов пациентов. К сожалению, такого анализа нет. Это неверный подход, ведь результаты таких исследований неоднозначны и должны трактоваться врачом вместе с другими методами диагностики. Об этом рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Андрей Саулов, сообщает УНН.

Цитата

“К сожалению, универсального теста для того, чтобы исключить рак — не существует. Если говорить об общем анализе крови, то он ответит только на вопрос, есть ли лейкемия у пациента на момент анализа или нет. Если брать во внимание возраст пациента, то большинство скрининговых программ рекомендованы после 40 лет, а иногда и после 50. Тогда пациенты должны пройти, к примеру, колоноскопию.

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Что касается, например, легких, то для пациентов старше 50 лет, которые курят, проводится как метод скрининга низкодозовая КТ легких, без контрастирования. Именно она считается более информативной и точной. То есть скрининг — это метод выявления опухоли или злокачественного новообразования среди здоровых слоев населения. Скажу так - главное - это ранняя диагностика рака тем методом, который вам подскажет врач”, — пояснил клинический онколог.

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Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков пояснил, зачем здоровому человеку проходить онкологический чек-ап организма.

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