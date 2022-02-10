Существует ли универсальный анализ для определения рака - комментарий врача

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“К сожалению, универсального теста для того, чтобы исключить рак — не существует. Если говорить об общем анализе крови, то он ответит только на вопрос, есть ли лейкемия у пациента на момент анализа или нет. Если брать во внимание возраст пациента, то большинство скрининговых программ рекомендованы после 40 лет, а иногда и после 50. Тогда пациенты должны пройти, к примеру, колоноскопию.

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Что касается, например, легких, то для пациентов старше 50 лет, которые курят, проводится как метод скрининга низкодозовая КТ легких, без контрастирования. Именно она считается более информативной и точной. То есть скрининг — это метод выявления опухоли или злокачественного новообразования среди здоровых слоев населения. Скажу так - главное - это ранняя диагностика рака тем методом, который вам подскажет врач”, — пояснил клинический онколог.

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