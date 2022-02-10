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Чи існує універсальний аналіз для визначення раку - коментар лікаря

Чи існує універсальний аналіз для визначення раку - коментар лікаря

Київ • УНН

 • 34782 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. “Чи існує єдиний аналіз для визначення раку” — одне з найпоширеніших питань пацієнтів. На жаль, такого аналізу немає. Це хибний підхід, адже результати таких досліджень неоднозначні і повинні трактуватися лікарем разом з іншими методами діагностики. Про це розповів клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрій Саулов, повідомляє УНН.

Цитата

“На жаль, універсального тесту для того, щоб виключити рак — не існує. Якщо говорити про загальний аналіз крові, то він відповість тільки на питання, чи є лейкемія у пацієнта на момент аналізу чи ні. Якщо брати до уваги вік пацієнта, то більшість скринінгових програм рекомендовані після 40 років, а інколи і після 50. Тоді пацієнти мають пройти, до прикладу, колоноскопію.

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Що стосується, наприклад, легень, то для пацієнтів старше 50 років, які курять, проводиться як метод скринінгу низькодозова КТ легень, без контрастування. Саме вона вважається більш інформативною та точною. Тобто скринінг — це метод виявлення пухлини чи злоякісного новоутворення серед здорових прошарків населення. Скажу так — головне — це рання діагностика раку тим методом, який вам підкаже лікар”, — пояснив клінічний онколог.

До теми

Клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков пояснив, навіщо здоровій людині проходити онкологічний чек-ап організму.

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