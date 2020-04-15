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Четвертый случай COVID-19 подтвержден в Луганской области

Четвертый случай COVID-19 подтвержден в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 15713 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Луганской области подтвержден четвертый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в Facebook, передает УНН.

"По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в области подтвержден четвертый случай заболевания COVID-19", - сообщили в ОГА.

По информации Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины, человек находился в инфекционном отделении с подозрением. Исследования на коронавирус показали положительный результат.

"Человеку предоставляется все необходимое лечение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - добавили в ОГА.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.

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