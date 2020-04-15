Четвертый случай COVID-19 подтвержден в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Луганской области подтвержден четвертый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в Facebook, передает УНН.
"По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в области подтвержден четвертый случай заболевания COVID-19", - сообщили в ОГА.
По информации Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины, человек находился в инфекционном отделении с подозрением. Исследования на коронавирус показали положительный результат.
"Человеку предоставляется все необходимое лечение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - добавили в ОГА.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека.