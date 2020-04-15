Четвертий випадок COVID-19 підтверджено на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Луганщині підтверджено четвертий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у Facebook, передає УНН.
“За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, станом на 9:00 15 квітня в області підтверджено четвертий випадок захворювання на COVID-19”, — повідомили в ОДА.
За інформацією Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України, людина перебувала в інфекційному відділенні з підозрою. Дослідження на коронавірус показали позитивний результат.
“Особі надається усе необхідне лікування. Стан здоров’я — задовільний”, — додали в ОДА.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини.