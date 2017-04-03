Четверо военных погибли в атаке боевиков в Афганистане

Как указывается, нападение произошло в провинции Газни на востоке Афганистана.

За информацией источника, четверо сотрудников службы безопасности были убиты в понедельник, когда их автомобиль был атакован боевиками.

Напомним, в США заявили о российском военном расширении в Афганистане.