Четверо военных погибли в атаке боевиков в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Афганистане в понедельник в атаке боевиков из засады погибли четверо военнослужащих. Об этом заявил официальный источник, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Как указывается, нападение произошло в провинции Газни на востоке Афганистана.
За информацией источника, четверо сотрудников службы безопасности были убиты в понедельник, когда их автомобиль был атакован боевиками.
Напомним, в США заявили о российском военном расширении в Афганистане.