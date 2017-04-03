Четверо військових загинули в атаці бойовиків в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Афганістані в понеділок в атаці бойовиків із засідки загинули четверо військовослужбовців. Про це заявило офіційне джерело, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як зазначається, напад стався в провінції Газні на сході Афганістану.
За інформацією джерела, четверо співробітників служби безпеки були вбиті в понеділок, коли їх автомобіль був атакований бойовиками.
Нагадаємо, в США заявили про російське військове розширення в Афганістані.