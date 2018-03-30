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Четверо украинцев попали в символическую сборную сезона Суперлиги Пари-Матч

Четверо украинцев попали в символическую сборную сезона Суперлиги Пари-Матч

Киев  •  УНН

 • 10138 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Федерация баскетбола Украины объявила пятерку лучших игроков по итогам регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН.

В пятерку лучших Суперлиги Пари-Матч попали игроки 4-х клубов среди которых лишь один легионер Генри Дугат (5) (“Будивельник”), Александр Кольченко (7) (“Черкаські мавпи), Дмитрий Глебов (5) (“Днепр”), Станислав Тимофеенко (7) (“Днепр”), Александр Кушниров (“Николаев”) (3).

В скобках указано сколько раз тот или иной игрок попадал в сборные тура в Суперлиге Пари-Матч, именно этот фактор было признано основной при формировании лучшей пятерки регулярного первенства.

Стоит отметить, состоявшие данные пятерки на основе опроса тренеров команд Суперлиги.

Как сообщал УНН, сегодня стартует плей-офф Суперлиги.

Украинские Национальные Новости

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