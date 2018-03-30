Четверо українців потрапили до символічної збірної сезону Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Федерація баскетболу України оголосила п'ятірку кращих гравців за підсумками регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН.
До п’ятірки найкращих Суперліги Парі-Матч потрапили гравці 4-х клубів серед яких лише один легіонер: Генрі Дугат (5) (“Будiвельник”), Олександр Кольченко (7) (“Черкаськi Мавпи”), Дмитро Глєбов (5) (“Дніпро”), Станіслав Тимофеєнко (7) (“Дніпро”), Олександр Кушніров (“Миколаїв”) (3).
В дужках указано скільки разів той чи інший гравець потрапляв до збірних туру у Суперлізі Парі-Матч, саме цей фактор було визнано за основний під час формування найкращої п’ятірки регулярної першості.
Варто зазначити, що складалися дані п’ятірки на основі опитування тренерів команд Суперліги.
Як повідомляв УНН, сьогодні стартуватиме плей-оф Суперліги.