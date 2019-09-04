Четверо украинцев оказались в топ-10 открытий молодежного ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. ФИФА назвала десятку футболистов, которые стали открытиями на чемпионате мира U-20, который летом состоялся в Польше, сообщает УНН со ссылкой на твиттер Джеймса НЕЛТОН.
В списке указаны имена четырех игроков сборной Украины Андрей Лунин ( "Вальядолид"), Сергей Булеца (СК "Днепр-1"), Ефим Конопля ( "Десна") и Валерий Бондарь ( "Шахтер").
Также в десятку лучших, по версии ФИФА, попали Ли Кан Ин (Корея), Крис Ричардс (США), Алессандро Плиццари (Италия), Секу Коити (Мали), Гонсало Плата (Эквадор) и Амаду Санья (Сенегал).
Напомним, что сборная Украины победила на мундиале среди 20-летних.