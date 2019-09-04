Четверо украинцев оказались в топ-10 открытий молодежного ЧМ

В списке указаны имена четырех игроков сборной Украины Андрей Лунин ( "Вальядолид"), Сергей Булеца (СК "Днепр-1"), Ефим Конопля ( "Десна") и Валерий Бондарь ( "Шахтер").

Также в десятку лучших, по версии ФИФА, попали Ли Кан Ин (Корея), Крис Ричардс (США), Алессандро Плиццари (Италия), Секу Коити (Мали), Гонсало Плата (Эквадор) и Амаду Санья (Сенегал).

Напомним, что сборная Украины победила на мундиале среди 20-летних.