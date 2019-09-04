Четверо українців опинилися в топ-10 відкриттів молодіжного ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. ФІФА назвала десятку футболістів, які стали відкриттями на чемпіонаті світу U-20, що влітку відбувся в Польщі, повідомляє УНН з посиланням на твіттер Джеймса Нелтона.
У списку зазначені імена чотирьох гравців збірної України: Андрій Лунін ("Вальядолід"), Сергій Булеца (СК "Дніпро-1"), Юхим Конопля ("Десна") і Валерій Бондар ("Шахтар").
Також в десятку кращих, за версією ФІФА, потрапили Лі Кан Ін (Корея), Кріс Річардс (США), Алессандро Пліццарі (Італія), Секу Коїті (Малі), Гонсало Плата (Еквадор) і Амаду Санья (Сенегал).
Нагадаємо, що збірна України тріумфувала на Мундіалі серед 20-річних.