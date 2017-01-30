Четыре человека погибли при стрельбе в мечети в Квебеке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В мечети, которая служит основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились около 40 человек.
Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи у здания.
Один из очевидцев сообщил, что в мечеть проникли трое вооруженных людей.
Полиция оцепила здание.