Четыре человека погибли при стрельбе в мечети в Квебеке

В мечети, которая служит основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились около 40 человек.

Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи у здания.

Один из очевидцев сообщил, что в мечеть проникли трое вооруженных людей.

Полиция оцепила здание.