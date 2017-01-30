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Четыре человека погибли при стрельбе в мечети в Квебеке

Четыре человека погибли при стрельбе в мечети в Квебеке

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В мечети, которая служит основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились около 40 человек.

Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи у здания.

Один из очевидцев сообщил, что в мечеть проникли трое вооруженных людей.

Полиция оцепила здание.

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