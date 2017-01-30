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Четверо осіб загинули при стрільбі в мечеті Квебеку

Четверо осіб загинули при стрільбі в мечеті Квебеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек — столиці однойменної канадської провінції, передає УНН з посиланням на ВВС.

У мечеті, яка служить основним приміщенням Ісламського культурного центру міста, на момент нападу було близько 40 осіб.

Очевидці повідомляють про кілька машин швидкої допомоги біля будівлі.

Один з очевидців повідомив, що в мечеть проникли троє озброєних людей.

Поліція оточила будівлю.

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