Четверо осіб загинули при стрільбі в мечеті Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек — столиці однойменної канадської провінції, передає УНН з посиланням на ВВС.
У мечеті, яка служить основним приміщенням Ісламського культурного центру міста, на момент нападу було близько 40 осіб.
Очевидці повідомляють про кілька машин швидкої допомоги біля будівлі.
Один з очевидців повідомив, що в мечеть проникли троє озброєних людей.
Поліція оточила будівлю.