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Четверо врачей пойдут под суд за смерть несовершеннолетнего пациента

Четверо врачей пойдут под суд за смерть несовершеннолетнего пациента

Киев  •  УНН

 • 26170 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Житомирской области четырех врачей районной больницы обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть несовершеннолетнего. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами районной больницы, что привело к смерти несовершеннолетнего. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд", - сообщил Лысенко.

По его данным, установлено, что в мае 2015 года, с места ДТП бригадой скорой помощи в райбольницу доставили 16-летнего парня в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога, добавил он. Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть, отметил Лысенко.

"По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями,.. установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи. Трех врачей, которые проводили консилиум по больному, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента", - отметил представитель ГПУ.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд.

Напомним, в Одессе суд арестовал четырех врачей, подозреваемых в смерти пациентов.

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