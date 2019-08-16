Четверо лікарів підуть під суд за смерть неповнолітнього пацієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Житомирщині чотирьох лікарів районної лікарні обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті неповнолітнього. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями районної лікарні, що призвело до смерті неповнолітнього. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України скерований до суду", - повідомив Лисенко.
За його даними, установлено, що у травні 2015 року, із місця ДТП бригадою швидкої допомоги до райлікарні доставили 16-літнього хлопця у тяжкому стані.
Неповнолітнього, поміщеного у відділення інтенсивної терапії, того ж дня оглянув консиліум лікарів у складі чергового лікаря-хірурга, в.о. начмеда (вона ж завідувачка дитячим відділенням – педіатр) та лікаря-анестезіолога, додав він. Однак наступного дня, під час чергування вже іншого лікаря-анестезіолога у відділенні інтенсивної терапії, стан хворого погіршився та настала смерть, зазначив Лисенко.
"За результатами експертиз, проведених спеціалізованими установами,.. установлено, що лікарями не виконано вимог клінічного протоколу надання медичної допомоги. Трьох лікарів, які проводили консиліум щодо хворого, а також чергового лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта", - вказав речник ГПУ.
Справу розглядатиме Червоноармійський районний суд.
Нагадаємо, в Одесі суд арештував чотирьох лікарів, підозрюваних у смерті пацієнтів.