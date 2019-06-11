В Одесі суд арештував 4 лікарів, підозрюваних у смерті пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід чотирьом лікарям, яких підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський районний суд міста Одеси.
За версією слідства, неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків, внаслідок несумлінного та недбалого ставлення призвело до різкого погіршення стану пацієнтів та, в результаті цього, їх смерті.
Наразі підозрюють чотирьох осіб: двох лікарів-анестезіологів, завідувача відділенням анестезіології та лікаря-хірурга.
Таким чином, розглянувши клопотання, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із використанням електронних засобів контролю.
Зазначимо, що ухвали слідчого судді не набрали чинності.
Нагадаємо, ДТП за участі швидкої сталася у Кропивницькому 10 червня.