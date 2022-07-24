Четверо иностранцев погибли в результате танковой атаки оккупантов на востоке Украины

Детали

Погибших граждан США звали Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадца – Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции – Эдвард Патриньяни.

По словам Мирошниченко, мужчины входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Их подразделение базировалось недалеко от Северска Донецкой области.

Для попытки замедлить продвижение оккупантов иностранных бойцов направили в село Григоровка, в двух милях к северо-западу от Северска. Там ребятам поручили занять свои огневые позиции и очистить ущелье, где российские войска пытались пересечь реку.

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"Они сделали это успешно. Но в конце миссии они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", – сообщил Мирошниченко.

Напомним

На Донецком направлении украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг хаотично отступил.