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Четверо іноземців загинули внаслідок танкової атаки окупантів на сході України

Четверо іноземців загинули внаслідок танкової атаки окупантів на сході України

Київ • УНН

 • 220819 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Двоє громадян США, один – Канади та один – Швеції загинули 18 липня під час танкової атаки російських окупантів в районі села Григорівка Донецької області. Про це виданню POLITICO повідомив командир загиблих Руслан Мірошниченко, інформує УНН.

Деталі

Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця – Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції – Едвард Патріньяні. 

За словами Мірошниченка, чоловіки входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Їхній підрозділ базувався недалеко від Сіверська Донецької області.

Для спроби сповільнити просування окупантів іноземних бійців скерували в село Григорівка, за дві милі на північний захід від Сіверська. Там хлопцям доручили зайняти свої вогневі позиції та очистити ущелину, де російські війська намагалися перетнути річку.

Цитата

"Вони зробили це успішно. Але наприкінці місії вони потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", – повідомив Мірошниченко.

Нагадаємо

На Донецькому напрямі українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися у напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Даріївки. Ворог хаотично відступив.

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