На Донецком направлении ВСУ нанесли оккупантам значительные потери при попытке продвижения

Детали

В частности, на Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках наступления в направлениях Сиверск и Бахмут.

Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку Верхнекаменского.

Дополнение

Украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины, а также на территорию Углегорской ТЭС.