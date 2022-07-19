На Донецком направлении ВСУ нанесли оккупантам значительные потери при попытке продвижения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На Донецком направлении украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг хаотично отступил. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
В частности, на Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках наступления в направлениях Сиверск и Бахмут.
Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку Верхнекаменского.
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Украинские военные не дали оккупантам продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины, а также на территорию Углегорской ТЭС.