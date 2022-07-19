На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На Донецькому напрямку українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.
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Зокрема, на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.
Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.
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Українські військові не дали окупантам просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини, а також на територію Вуглегірської ТЕС.