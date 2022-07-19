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На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування

На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування

Київ • УНН

 • 130478 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На Донецькому напрямку українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Зокрема, на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Доповнення

Українські військові не дали окупантам просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини, а також на територію Вуглегірської ТЕС.

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