Четверо детей погибли из-за химического отравления в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Четверо детей погибли, еще несколько человек пострадали в результате отравления фосфином в одном из жилых домов в американском городе Амарилло (штат Техас), передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что дети, возраст которых не указывается, стали жертвами газа фосфина, образовавшегося в результате химической реакции. Как сообщили в полиции, один из жильцов дома пытался отмыть подвал после того, как в нем распылили пестициды. В результате произошло выделение газа, который представляет смертельную опасность для человека.
Один ребенок скончался на месте, трое других умерли в больнице после госпитализации. Полиция не уточняет количество пострадавших. Дополнительной информации не приводится.
Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь на Николаевщине от отравления угарным газом погибли два человека.