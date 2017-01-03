Четверо дітей загинуло через хімічне отруєння у США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Четверо дітей загинуло, ще кілька людей постраждали в результаті отруєння фосфіном в одному з житлових будинків в американському місті Амарілло (штат Техас), передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що діти, вік яких не вказується, стали жертвами газу фосфіну, що утворився в результаті хімічної реакції. Як повідомили в поліції, один з мешканців будинку намагався відмити підвал після того, як в ньому розпорошили пестициди. В результаті відбулося виділення газу, який представляє смертельну небезпеку для людини.
Одна дитина померла на місці, троє інших померли в лікарні після госпіталізації. Поліція не уточнює кількість постраждалих. Додаткової інформації не наводиться.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Миколаївщині від отруєння чадним газом загинуло двоє людей.