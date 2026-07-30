Четыре женщины обвинили Джареда Лето в сексуальных преступлениях
Киев • УНН
Четыре женщины обвинили актера Джареда Лето в сексуальных преступлениях, которые произошли, когда они были несовершеннолетними. Лето отверг все обвинения.
Четыре женщины обвинили американского актера и фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в преступлениях сексуального характера, которые, по их словам, произошли, когда они были несовершеннолетними или молодыми. Об этом говорится в документальном фильме BBC, пишет УНН.
Детали
Всего с журналистами BBC пообщались десять женщин, девять из которых впервые публично рассказали о своем опыте общения с Лето. Издание отмечает, что проверило часть их показаний с помощью сообщений, фотографий и разговоров с людьми, которым они рассказывали об этих событиях.
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По данным BBC, женщины утверждают, что инциденты происходили в период с 2002 по 2016 год, когда Лето было от 30 до 40 лет. Также двое бывших сотрудников группы заявили, что чувствовали себя некомфортно из-за его общения с несовершеннолетними поклонницами.
Лето отверг все обвинения
BBC сообщает, что ранее в интернете уже появлялись многочисленные обвинения относительно поведения актера по отношению к женщинам. В прошлом году девять женщин также выдвинули аналогичные обвинения в материале американского издания Air Mail.
После выхода расследования Лето обнародовал заявление, в котором опроверг все обвинения.
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