Четыре украинских биатлонистки прошли в зачетные топ-40 первой индивидуальной гонки Кубка IBU
Киев • УНН
В финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка IBU по биатлону. Первый этап открывала индивидуальная гонка среди женщин. Украинка Елена Городная вошла в топ-30 в первой гонке Кубка IBU.
Представительницы молодой украинской команды по биатлону показали неплохой результат в новом сезоне Кубка IBU. Об этом пишет УНН со ссылкой на Biathlon.com.ua.
Детали
В финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка IBU по биатлону. Первый этап открывала индивидуальная гонка среди женщин.
Украина заявила на старт четырех биатлонисток. Это Александра Меркушина, Юлия Городная, и две абсолютные дебютантки Кубка IBU - Елена Городна и Ксения Приходько, которые провели предыдущий сезон на Юниорском кубке. Все они впервые в карьере в официальных соревнованиях преодолевали дистанцию в 15 километров.
Вне заявки осталась олимпийская чемпионка Елена Билосюк. Первую гонку соревновательного года биатлонистка пропускает из-за повреждения колена.
Результаты
Лучший результат показала Елена Городна, став единственной украинкой в итоговом топ-30. С тремя минутами штрафа она заняла 29-е место, проиграв победительнице соревнований более пяти минут.
Лучшую стрельбу среди украинок продемонстрировала Ксения Приходько, она закрыла 19 мишеней из 20. Единственную ошибку биатлонистка допустила на последней мишени четвертого огневого рубежа, но потеряла значительное время ходом - 40-е место в дебютном старте Кубка IBU.
Александра Меркушина заработала четыре штрафные минуты, не закрыв три мишени на двух "лежках". Из-за этих ошибок Меркушина смогла финишировать лишь в конце зачетной зоны, заняв 39 место с отставанием в 6 минут от лидера.
Юлия Городна показала пятое лучшее время на огневых рубежах (1:55.7 минуты), но допустила три ошибки, в том числе две - на заключительной стрельбе стоя.
Первую гонку сезона выиграла 21-летняя француженка Жанна Ришар. З единственной ошибкой она одержала свою первую победу на Кубке IBU, выиграв секунду у норвежки Марен Киркейде.
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Четыре украинских биатлонистки прошли в зачетные топ-40 первой индивидуальной гонки Кубка IBU
В финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка IBU по биатлону. Первый этап открывала индивидуальная гонка среди женщин. Украинка Елена Городная вошла в топ-30 в первой гонке Кубка IBU.
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