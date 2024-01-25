Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия

Высший совет правосудия продлил до 25 марта отстранение от правосудия четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"25 января 2024 года Высший совет правосудия по ходатайству руководителя САП продлил срок временного отстранения от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности четырем судьям Киевского апелляционного суда, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества", - говорится в сообщении.

Так, отстранение продлено до 25 марта 2024 года.

Дополнение

В декабре Высший совет правосудия отстранил всех четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов США.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.