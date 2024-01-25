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Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия

Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 15:38  •  13590 просмотра

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Высший совет правосудия продлил отстранение четырех судей Апелляционного суда города Киева, подозреваемых в получении взятки в размере 35 000 долларов США, до 25 марта 2024 года. Впервые судьи были отстранены в декабре, когда их уличили во взяточничестве за снятие ареста с имущества.

Высший совет правосудия продлил до 25 марта отстранение от правосудия четырех  судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"25 января 2024 года Высший совет правосудия по ходатайству руководителя САП продлил срок временного отстранения от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности четырем судьям Киевского апелляционного суда, которые подозреваются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества", - говорится в сообщении.

Так, отстранение продлено до 25 марта 2024 года.

Дополнение

В декабре Высший совет правосудия отстранил всех четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов США.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено ще на два місяці від здійснення правосуддя
Four judges of the Kyiv Court of Appeal are suspended for another two months from administering justice
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Четыре судьи Киевского апелляционного суда отстранены еще на два месяца от осуществления правосудия

Высший совет правосудия продлил отстранение четырех судей Апелляционного суда города Киева, подозреваемых в получении взятки в размере 35 000 долларов США, до 25 марта 2024 года. Впервые судьи были отстранены в декабре, когда их уличили во взяточничестве за снятие ареста с имущества.

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