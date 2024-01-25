Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено ще на два місяці від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя продовжила до 25 березня відсторонення від здійснення правосуддя чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"25 січня 2024 року Вища рада правосуддя за клопотанням керівника САП продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності чотирьом суддям Київського апеляційного суду, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - йдеться в повідомленні.

Так, відсторонення продовжено до 25 березня 2024 року.

Доповнення

В грудні Вища рада правосуддя відсторонила всіх чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 000 доларів США.

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких викрили на хабарі за зняття арешту з майна приватної компанії, повідомили про підозру.

Ідеться про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.