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Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено ще на два місяці від здійснення правосуддя

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду відсторонено ще на два місяці від здійснення правосуддя

Київ • УНН

 • 22525 перегляди

Вища рада правосуддя продовжила відсторонення чотирьох суддів Апеляційного суду міста Києва, підозрюваних в отриманні хабара у розмірі 35 000 доларів США, до 25 березня 2024 року. Вперше суддів було відсторонено у грудні, коли їх викрили у хабарництві за зняття арешту з майна.

Вища рада правосуддя продовжила до 25 березня відсторонення від здійснення правосуддя чотирьох  суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"25 січня 2024 року Вища рада правосуддя за клопотанням керівника САП продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності чотирьом суддям Київського апеляційного суду, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - йдеться в повідомленні.

Так, відсторонення продовжено до 25 березня 2024 року.

Доповнення

В грудні Вища рада правосуддя відсторонила всіх чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 35 000 доларів США.

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких викрили на хабарі за зняття арешту з майна приватної компанії, повідомили про підозру.

Ідеться про Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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