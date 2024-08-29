Четыре фильма будут соревноваться за выдвижение на "Оскар" от Украины

В Украине завершили прием заявок фильмов на премию "Оскар". Четыре фильма будут участвовать в национальном отборе, заседание запланировано на 9 сентября, сообщили в четверг в Украинской киноакадемии, пишет УНН.

Детали

"Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в сообщении в Facebook.

В этом году в национальном отборе, как сообщается, участие будут принимать 4 фильма:

«Дом «Слово». Бесконечный роман», реж. Тарас Томенко

«Ля Палисиада», реж. Филипп Сотниченко

«Мы были рекрутами», реж. Любомир Левицкий

«Мирные люди», реж. Оксана Карпович

"Украинский Оскаровский комитет проверит фильмы на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание для определения кандидата. Заседание запланировано на 9 сентября", - указано в сообщении.

Напомним

В Украине 8 августа стартовал прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар".