Четыре фильма будут соревноваться за выдвижение на "Оскар" от Украины
Киев • УНН
Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок на премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Четыре фильма будут участвовать в национальном отборе, заседание комитета запланировано на 9 сентября.
В Украине завершили прием заявок фильмов на премию "Оскар". Четыре фильма будут участвовать в национальном отборе, заседание запланировано на 9 сентября, сообщили в четверг в Украинской киноакадемии, пишет УНН.
Детали
"Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в сообщении в Facebook.
В этом году в национальном отборе, как сообщается, участие будут принимать 4 фильма:
- «Дом «Слово». Бесконечный роман», реж. Тарас Томенко
- «Ля Палисиада», реж. Филипп Сотниченко
- «Мы были рекрутами», реж. Любомир Левицкий
- «Мирные люди», реж. Оксана Карпович
"Украинский Оскаровский комитет проверит фильмы на соответствие требованиям Американской академии и проведет заседание для определения кандидата. Заседание запланировано на 9 сентября", - указано в сообщении.
Напомним
В Украине 8 августа стартовал прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар".