Чотири фільми змагатимуться за висування на "Оскар" від України
Київ • УНН
Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Чотири фільми братимуть участь у національному відборі, засідання комітету заплановано на 9 вересня.
В Україні завершили прийом заявок фільмів на премію "Оскар". Чотири фільми братимуть участь у національному відборі, засідання заплановано на 9 вересня, повідомили у четвер в Українській кіноакадемії, пише УНН.
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"Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", - ідеться у повідомленні у Facebook.
Цього року в національному відборі, як повідомляється, участь братимуть 4 фільми:
- "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко
- "Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко
- "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький
- "Мирні люди", реж. Оксана Карпович
"Український Оскарівський комітет перевірить фільми на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання для визначення кандидата. Засідання заплановано на 9 вересня", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо
В Україні 8 серпня стартував прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар".