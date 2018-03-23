Красный Крест отправил в ОРДО 190 тонн помощи

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проследовало 11 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы, медицинские товары общим весом 190,4 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, Франция и Германия предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса.