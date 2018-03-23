Красный Крест отправил в ОРДО 190 тонн помощи

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45963 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65257 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100622 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108279 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116149 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121573 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132757 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Красный Крест отправил в ОРДО 190 тонн помощи

Красный Крест отправил в ОРДО 190 тонн помощи

Киев  •  УНН

 • 7703 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила во временно оккупированные районы Донецкой области 190,4 тонны помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проследовало 11 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, сульфат алюминия, строительные материалы, медицинские товары общим весом 190,4 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, Франция и Германия предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса.

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