Червоний Хрест відправив в ОРДО 190 тонн допомоги

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 11 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області пісок, сульфат алюмінію, будівельні матеріали, медичні товари загальною вагою 190,4 тонн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Франція та Німеччина запропонували пакет гуманітарних заходів для Донбасу.