Красный Крест отправил на Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На временно оккупированные территории Украины на Донбассе проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Службе, для жителей Донецкой и Луганской областей направлено лекарственные средства, средства гигиены, продукты питания и строительные материалы.
В общем оформлено гуманитарный груз весом 185 тонн.
Также пограничники отметили, что вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения на ВОТ Украины коллагеновых оболочек для пищевой промышленности стоимостью почти 60 тысяч гривен с нарушением установленных правил.
Также через линию разграничения пытались провезти электрооборудование стоимостью почти 15 тысяч гривен. Товар, который перемещали с нарушением установленных правил, передано представителям ГФС для осуществления оформления дела об административном правонарушении.
Напомним, на прошлой неделе Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы весом 211,15 тонн.