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Красный Крест отправил на Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью

Красный Крест отправил на Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На временно оккупированные территории Украины на Донбассе проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Службе, для жителей Донецкой и Луганской областей направлено лекарственные средства, средства гигиены, продукты питания и строительные материалы.

В общем оформлено гуманитарный груз весом 185 тонн.

Также пограничники отметили, что вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения на ВОТ Украины коллагеновых оболочек для пищевой промышленности стоимостью почти 60 тысяч гривен с нарушением установленных правил.

Также через линию разграничения пытались провезти электрооборудование стоимостью почти 15 тысяч гривен. Товар, который перемещали с нарушением установленных правил, передано представителям ГФС для осуществления оформления дела об административном правонарушении.

Напомним, на прошлой неделе Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы весом 211,15 тонн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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