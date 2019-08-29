Червоний Хрест відправив на Донбас 12 вантажівок із гуманітарною допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. До тимчасово окупованої території України на Донбасі прослідувало 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувало 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Службі, для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни, продукти харчування та будівельні матеріали.
Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 185 тонн.
Також прикордонники зазначили, що учора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил на КПВВ "Новотроїцьке" припинили спробу переміщення на ТОТ України колагенових оболонок для харчової промисловості вартістю майже 60 тисяч гривень з порушенням встановлених правил.
Також через лінію розмежування намагались провезти електрообладнання вартістю майже 15 тисяч гривень. Товар, що переміщували з порушенням встановлених правил, передано представникам ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій Донбасу продуктові набори, ліки та будівельні матеріали вагою 211,15 тонн.