Червоний Хрест відправив до ОРДЛО понад 200 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій Донбасу продуктові набори, ліки та будівельні матеріали вагою 211,15 тонн, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 211,15 тонн", - йдеться в повідомленні.
Також у службі повідомили, що 14 серпня прикордонники Лисичанського загону спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил на КПВВ "Станиця Луганська" припинили спробу переміщення автомобільних інструментів з порушенням встановлених правил. Товар вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
15 серпня усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється з 6:00 до 18:00, функціонують у штатному режимі - з 6:00 до 20:00.
Нагадаємо, на окупованих територіях Донбасу інсулінозалежні третій рік отримують ліки від Червоного Хреста.