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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40490 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118587 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120486 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124992 просмотра

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Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы весом 211,15 тонн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлено гуманитарный груз весом 211,15 тонн", - говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что 14 августа пограничники Лисичанского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перемещения автомобильных инструментов с нарушением установленных правил. Товар изъят представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

15 августа все КПВВ на линии разграничения, кроме контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", в котором пропуск лиц через линию разграничения осуществляется с 6:00 до 18:00, функционируют в штатном режиме - с 6:00 до 20:00.

Напомним, на оккупированных территориях Донбасса инсулинозависимые третий год получают лекарства от Красного Креста.

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