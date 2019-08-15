Красный Крест отправил в ОРДЛО более 200 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлено гуманитарный груз весом 211,15 тонн", - говорится в сообщении.

Также в службе сообщили, что 14 августа пограничники Лисичанского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перемещения автомобильных инструментов с нарушением установленных правил. Товар изъят представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

15 августа все КПВВ на линии разграничения, кроме контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", в котором пропуск лиц через линию разграничения осуществляется с 6:00 до 18:00, функционируют в штатном режиме - с 6:00 до 20:00.

Напомним, на оккупированных территориях Донбасса инсулинозависимые третий год получают лекарства от Красного Креста.