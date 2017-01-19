Красный Крест в этом году планирует выделить Украине более 60 млн долл.

"Петер Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире", - говорится в сообщении.

Также П.Порошенко и П.Маурер договорились о визите президента МККК в Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко попросил Красный Крест содействовать в освобождении украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и России.