Красный Крест в этом году планирует выделить Украине более 60 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В 2017 году Красный Крест планирует мобилизовать более 60 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом сказал президент МККК Петер Маурер во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петер Маурер проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире", - говорится в сообщении.
Также П.Порошенко и П.Маурер договорились о визите президента МККК в Украину в ближайшее время.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко попросил Красный Крест содействовать в освобождении украинских заложников на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и России.