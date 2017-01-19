Червоний Хрест цього року планує виділити Україні більше 60 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У 2017 році Червоний Хрест планує мобілізувати понад 60 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це сказав президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Петер Маурер поінформував, що у 2017 році на цілі гуманітарної діяльності в Україні Міжнародний Комітет планує мобілізувати понад 60 млн доларів, а сама гуманітарна операція МКЧХ в нашій країні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі”, — йдеться у повідомленні.
Також П.Порошенко та П.Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України найближчим часом.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українських заручників на окупованих територіях Донбасу, Криму та в Росії.