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Червоний Хрест цього року планує виділити Україні більше 60 млн дол.

Червоний Хрест цього року планує виділити Україні більше 60 млн дол.

Київ • УНН

 • 7455 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У 2017 році Червоний Хрест планує мобілізувати понад 60 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Про це сказав президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Петер Маурер поінформував, що у 2017 році на цілі гуманітарної діяльності в Україні Міжнародний Комітет планує мобілізувати понад 60 млн доларів, а сама гуманітарна операція МКЧХ в нашій країні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі”, — йдеться у повідомленні.

Також П.Порошенко та П.Маурер домовилися про візит президента МКЧХ до України найближчим часом.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко попросив Червоний Хрест сприяти у звільненні українських заручників на окупованих територіях Донбасу, Криму та в Росії.

Українські Національні Новини

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