Красный Крест и ОБСЕ пригласили посетить тюрьмы оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Постоянный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук в Минске призвал ОБСЕ и Красный Крест посетить тюрьмы на оккупированном Донбассе. Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.
"Спасибо Евгению Марчуку, который остро поставил вопрос немедленного освобождения и призал ОБСЕ и МККК посетить тюрьмы на оккупированных территориях и окликнуть там наших людей", - отметила Геращенко.
"Чтобы заставить РФ отдать наших - нужны не новые "мирные планы", а новые жесткие санкции", - добавила нардеп.
Напомним, 30 января в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.