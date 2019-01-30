Червоний Хрест та ОБСЄ запросили відвідати тюрми окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Постійний представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук у Мінську закликав ОБСЄ та Червоний Хрест відвідати тюрми на окупованому Донбасі. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
"Дякую Євгену Марчуку, який гостро поставив питання негайного звільнення і заклик до ОБСЄ та МКЧХ відвідати тюрми на окупованих територіях і гукати там наших людей", - зазначила Геращенко.
"Щоб примусити РФ віддати наших - потрібні не нові "мирні плани", а нові жорсткі санкції", - додала нардеп.
Нагадаємо, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.