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Червоний Хрест та ОБСЄ запросили відвідати тюрми окупованого Донбасу

Червоний Хрест та ОБСЄ запросили відвідати тюрми окупованого Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Постійний представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук у Мінську закликав ОБСЄ та Червоний Хрест відвідати тюрми на окупованому Донбасі. Про це написала перший віце-спікер парламенту, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

"Дякую Євгену Марчуку, який гостро поставив питання негайного звільнення і заклик до ОБСЄ та МКЧХ відвідати тюрми на окупованих територіях і гукати там наших людей", - зазначила Геращенко.

"Щоб примусити РФ віддати наших - потрібні не нові "мирні плани", а нові жорсткі санкції", - додала нардеп.

Нагадаємо, 30 січня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Українські Національні Новини

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