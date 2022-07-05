Красный Крест пытается получить доступ к пленникам из Азовстали. С ними необходимо поговорить тет-а-тет

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Международный комитет Красного Креста ведет переговоры с уполномоченными лицами для получения доступа и организации полноценных встреч с военнопленными из "Азовстали". Об этом УНН пообщался с представителем МККК в Украине Александром Власенко.

Детали

Так, ранее сегодня Суспильне со ссылкой на МККК сообщило, что Комитет ведет коммуникацию с военнопленными. Спикер уточнил, что такое утверждение не полностью корректно.

"Пока мы контактируем не с военнопленными, а с людьми, от которых предстоит предоставить нам доступ к этим военнопленным – с ними мы контактируем, ведем переговоры, чтобы этот доступ иметь. Действительно, речь идет о том, что мы будем проводить эти визиты в соответствии с нашими правилами. То есть это конфиденциальный диалог", - отметил спикер.

По его словам, у МККК нет приоритетов относительно того, идет речь ли о посещении "Азовцев", морских пехотинцев, которые были на "Азовстали", или людей, взятых в плен в каком-то другом месте - ко всем Комитет хотел бы иметь доступ.

О результатах визитов МККК сообщает только родственников, открывших дело по поиску пропавших без вести. Для этого было создано розыскное бюро в Женеве – нейтральной стране.

Это бюро аккумулирует информацию о пропавших без вести людях, получая запросы от родственников. Имея такую ​​информацию, МККК обращается к каждой из сторон с требованием предоставить информацию о местонахождении того или иного человека, разыскиваемого родственниками, говорит спикер.

После того, как эта информация была получена, Комитет требует визита к этому человеку.

"Есть другой путь – если мы зарегистрировали их сами. Когда людям, которые выходили из "Азовстали", наши работники там были, они предлагали всем зарегистрироваться. Те, кто захотел – это добровольное дело – мы зарегистрировали, и по отношению к таким людям мы сразу можем подавать запрос на их посещение", - рассказал собеседник.

На уточняющий вопрос о том, были ли все же представители МККК встречи с украинскими военнопленными – в том числе находившимися на "Азовстали", собеседник ответил, что назвать это полноценным "визитом" нельзя.

"Не было таких визитов, которые можно было бы назвать по нашим правилам - "визит". Да, мы посещали их, но мы просто посмотрели условия – что их привезли, что они здесь находятся. Это нельзя назвать визитом так как мы это понимаем – когда мы можем зайти, посмотреть все, туалеты, душ, пищевой блок и др. И поговорить с ними лицом к лицу. Когда у нас будет такая возможность – мы сможем назвать это визитом. Да, да, мы видели, где они находятся, но это нельзя назвать непосредственно визитом МККК… То есть, пока рано об этом говорить, но уже сейчас мы хотели бы говорить о полноценных визитах к этим людям", - рассказал он.

Власенко также отметил, что переговорный процесс по организации таких визитов "очень сложный" и "очень конфиденциальный", однако он продолжается.

Также он сообщил, что для МККК не имеет значения, где именно держат военнопленных – на оккупированных территориях или в россии.

"Мы готовы посещать где угодно этих людей, наши специалисты готовы ехать куда угодно. Главное – чтобы мы имели доступ, а то, в каких местах – не принципиально", - сказал он.

Спикер не смог назвать точное количество военнопленных, однако отметил, что речь "о сотнях людей".

О том, поступали ли жалобы на места содержания от родственников, он отметил, что эта информация всегда конфиденциальна.

"Мы можем получать (жалобы) от родственников. Родственники не имеют доступа к этим людям, поэтому эти жалобы надо проверять. И, когда будут визиты, мы все эти вещи будем проверять. Если будет конфиденциальный диалог с этими людьми – мы, безусловно, будем спрашивать. То есть, предотвращение пыток – это номер один согласно международному гуманитарному праву, к этим людям, к военнопленным с любой стороны не могут применяться пытки. Это аксиома. И это первое, что мы проверяем в ходе диалога с этими людьми. Поэтому и нужно, чтобы диалог был конфиденциальный", - добавил собеседник УНН.

Напомним

С первых дней широкомасштабного вторжения у россиян была цель – уничтожить "Азовсталь" и город Мариуполь. В начале марта продолжались ожесточенные бои.

Украинская сторона предлагала россии провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали" в Мариуполе. Но российские власти проигнорировали просьбу Украины.

Выход защитников Мариуполя из "Азовстали" состоялся в мае. В россии заявили, что вышли около 2 тысяч бойцов. Украинские власти пока не сообщают, сколько военных покинуло "Азовсталь". Вышедших с завода вывезли на подконтрольную оккупантам территорию.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщили, что зарегистрировали сотни украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Украина ведет переговоры о возвращении из плена защитников Мариуполя из "Азовстали". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что когда военнослужащие осуществляли оборону завода, МОУ также не комментировали вопрос вроде, есть ли у них связи, потому что это чувствительная информация.

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