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За Азовсталь тривають бої, металургійний гігант фактично знищується — Денисенко

За Азовсталь тривають бої, металургійний гігант фактично знищується — Денисенко

Київ • УНН

 • 139237 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що на Азовсталь тривають бої, металургійний гігант фактично знищується. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Зараз йдуть бої за Азовсталь. По суті за тими даними, які є, можемо сказати, що ми втратили цей економічний гігант. По суті один з найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується... Ми повинні чітко розуміти — це особиста вказівка путіна знищити це місто, і паралельно, безумовно, одна з його ключових задач у війні. Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, його задача - деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття", - сказав радник міністра.

Як раніше повідомляв УНН, бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні.

Додамо

Із завалів академічного драматичного театру у Маріуполі, який зруйнували окупанти, продовжують рятувати людей. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину.

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