За Азовсталь тривають бої, металургійний гігант фактично знищується — Денисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що на Азовсталь тривають бої, металургійний гігант фактично знищується. Про це повідомляє УНН.
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"Зараз йдуть бої за Азовсталь. По суті за тими даними, які є, можемо сказати, що ми втратили цей економічний гігант. По суті один з найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується... Ми повинні чітко розуміти — це особиста вказівка путіна знищити це місто, і паралельно, безумовно, одна з його ключових задач у війні. Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, його задача - деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття", - сказав радник міністра.
Як раніше повідомляв УНН, бійці Азов знищили ворожу техніку у Маріупольському регіоні.
Додамо
Із завалів академічного драматичного театру у Маріуполі, який зруйнували окупанти, продовжують рятувати людей. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину.