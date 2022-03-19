За Азовсталь продолжаются бои, металлургический гигант фактически уничтожается-Денисенко

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"Сейчас идут бои за Азовсталь. По сути по тем данным, которые есть, можем сказать, что мы потеряли этот экономический гигант. По сути один из крупнейших металлургических заводов Европы фактически уничтожается. Мы должны четко понимать — это личное указание путина уничтожить этот город, и параллельно, безусловно, одна из его ключевых задач в войне. Как бы ни завершилась эта война, что бы не было дальше, его задача не демилитаризация Украины, его задача - деиндустриализация Украины. То есть сделать так, что после них нам пришлось восстанавливать наши заводы следующие десятилетия", - сказал советник министра.

Как ранее сообщал УНН, бойцы Азов уничтожили вражескую технику в Мариупольском регионе.

Добавим

Из завалов академического драматического театра в Мариуполе, который разрушили оккупанты продолжают спасать людей. По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке.