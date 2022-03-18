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З-під завалів драмтеатру в Маріуполі продовжують рятувати людей, є одна тяжко поранена

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі продовжують рятувати людей, є одна тяжко поранена

Київ • УНН

 • 110775 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Із завалів академічного драматичного театру у Маріуполі, який зруйнували окупанти, продовжують рятувати людей. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину. Про це УНН повідомляє з посиланням на Маріупольську міську раду.

Цитата

"Із завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих – немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці.

"За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - зазначається в повідомленні.

Міська рада нагадує, що 16 березня окупаційні війська росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вдалося врятувати понад 130 людей. Але під завалами перебувають ще сотні маріупольців.

Доповнення

Уже понад тиждень не припиняються бої в місті — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

15 березня із Маріуполя гуманітарним коридором виїхали приблизно 20 тисяч людей. За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибули 4 329 людей. Загалом же в місті проживають 300 тисяч людей.

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