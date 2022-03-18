Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают спасать людей, есть один тяжело раненный

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"Из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших нет", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали мариупольцев, которые оказались в ловушке.

"По предварительной информации, данных о погибших нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке", - отмечается в сообщении.

Городской совет напоминает, что 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили драматический театр в самом центре Мариуполя. В этом месте на момент бомбежки находилось до тысячи человек. В основном - это женщины, дети и пожилые люди, которые прятались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что удалось спасти более 130 человек. Но под завалами находятся еще сотни мариупольцев.

Дополнение

Уже более недели не прекращаются бои в городе — он в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью. В городе нет воды, еды, света, тепла и связи.

15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.